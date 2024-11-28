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        Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki öğretmen İbrahim Sayın (29) hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:05
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        Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki öğretmen İbrahim Sayın (29) hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesi Köprüçay mevkiinde meydana geldi. Fatma Eda Gürbüz’ün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi. İhbarla olay yerine, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki ilçede öğretmen olarak görev yapan İbrahim Sayın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Köprüçay köyünde ilkokul öğretmeni olan sürücü Fatma Eda Gürbüz ile Hakim Özer de ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim Sayın’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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