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        Askeri helikopter, Kenan bebek için havalandı

        SİİRT'te hemofagositoz tedavisi gören ve septik şok geçiren 2,5 aylık Kenan Yıldız, tedavi için askeri helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:00
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        Askeri helikopter, Kenan bebek için havalandı
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        SİİRT'te hemofagositoz tedavisi gören ve septik şok geçiren 2,5 aylık Kenan Yıldız, tedavi için askeri helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemofagositoz tedavisi gören ve septik şok geçiren 2,5 aylık Kenan Yıldız'ın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Van’a sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bebeğe Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygun yer bulundu. Helikopterle sevkine karar verilen Kenan bebek, Siirt Valiliği koordinasyonunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait S-70 ile Van’a götürülüp, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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