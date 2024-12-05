Askeri helikopter, Kenan bebek için havalandı

SİİRT'te hemofagositoz tedavisi gören ve septik şok geçiren 2,5 aylık Kenan Yıldız, tedavi için askeri helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemofagositoz tedavisi gören ve septik şok geçiren 2,5 aylık Kenan Yıldız'ın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Van’a sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bebeğe Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygun yer bulundu. Helikopterle sevkine karar verilen Kenan bebek, Siirt Valiliği koordinasyonunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait S-70 ile Van’a götürülüp, tedaviye alındı.