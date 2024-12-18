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        Durdurulan araçtaki 8 kilo metamfetamini 'Rita' buldu; 2 gözaltı

        SİİRT'te durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:35
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        Durdurulan araçtaki 8 kilo metamfetamini 'Rita' buldu; 2 gözaltı
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        SİİRT'te durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S. ve Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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