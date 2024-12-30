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        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı

        SİİRT'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçan Harun Erkuş'un (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:50
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        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı
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        SİİRT'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçan Harun Erkuş'un (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Erkuş, hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Doğan Mahallesi 1224’üncü Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet ile seyir halinde olan Harun Erkuş, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Erkuş'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erkuş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erkuş, kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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