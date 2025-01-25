AK Parti'li İleri: Devlet-millet kaynaşmasını tekrar hayata geçirdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bu ülkede devlet-millet kaynaşmasını Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler, AK Parti teşkilatları olarak tekrar hayata geçirdik" dedi.

AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi, Siirt Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Başkanı Bahri Caner Özturan, delegeler, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Divan başkanlığını 28'inci dönem Milletvekili Faruk Kılıç'ın yaptığı kongrede, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanan kongrede, Van'da AK Parti'nin kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşması ekranlara verildi. Kongrede yeniden başkan seçilen Bahri Çaner Özturan, "AK Parti Siirt ailesi olarak geçtiğimiz yıl içerisinde 6 binin üzerinde üye kaydı gerçekleştirdik. AK Parti'miz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil etmek için var gücümüzle bugüne kadar çalıştığımız gibi bugünden sonra da çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

'EKONOMİMİZİ BÜYÜTTÜK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, son 22 yılda önemli atılımlar yapıldığını ifade ederek, "Tam 23 yıl önce Türkiye'nin kaderini değiştirmiş olan Siirt'te bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şüphesiz Türkiye'miz, Siirt'imiz çok önemli atılımlara hep beraber imza attık. Üst yapımızı güçlendirdik, alt yapımızı güçlendirdik, ekonomimizi büyüttük, ihracatımızı büyüttük, üretimimizi artırdık. Bu ülkede devlet-millet kaynaşmasını Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler, AK Parti teşkilatları olarak tekrar hayata geçirdik" diye konuştu.