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        Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı

        SİİRT'te etkili olan kar yağışıyla 4 ilçenin tamamında, merkez ve 2 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:55
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        Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı
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        SİİRT’te etkili olan kar yağışıyla 4 ilçenin tamamında, merkez ve 2 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yağışla 99 köy yolu da ulaşıma kapandı.

        Siirt’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçelerden Pervari'de 21, Şirvan'da 53 ve Eruh’ta 25 olmak üzere toplam 99 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Vali Kemal Kızılkaya yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Eruh, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinin tamamında, Siirt il merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kızılkaya, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesi devam etmektedir. Yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerimizin tamamındaki okullarımızda, Siirt Merkez, Kurtalan ve Tillo ilçelerimizde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelmekte olan öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21.02.2025 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı aldık. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde yedi yirmi dört 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu yağışların memleketimiz için rahmet, bereket ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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