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        Siirt'te 2 katlı metruk bina çöktü

        SİİRT'te 2 katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:45
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        Siirt'te 2 katlı metruk bina çöktü
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        SİİRT’te 2 katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü. Bu binanın çevresindeki 3 binada yaşayanlar tedbiren tahliye edildi.

        Batı Mahallesi'nde 2 katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Çökme nedeniyle çevrede bulunan 2 katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak.

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