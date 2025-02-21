Siirt'te 2 katlı metruk bina çöktü
SİİRT'te 2 katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü.
SİİRT’te 2 katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü. Bu binanın çevresindeki 3 binada yaşayanlar tedbiren tahliye edildi.
Batı Mahallesi'nde 2 katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Çökme nedeniyle çevrede bulunan 2 katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak.
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