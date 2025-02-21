Siirt'te 2 katlı metruk bina çöktü

SİİRT’te 2 katlı boş metruk binanın bazı bölümleri çöktü. Bu binanın çevresindeki 3 binada yaşayanlar tedbiren tahliye edildi.

Batı Mahallesi'nde 2 katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Çökme nedeniyle çevrede bulunan 2 katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak.