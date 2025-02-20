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        Siirt'in 3 ilçesindeki 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:19
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        Siirt'in 3 ilçesindeki 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 84 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Sürücülere buzlanma riskine karşı araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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