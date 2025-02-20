Siirt'in 3 ilçesindeki 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 84 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere buzlanma riskine karşı araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısı yapıldı.