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        Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

        Siirt'in Baykan ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:41
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        Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşu teslim aldı.

        Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen baykuş, tedavi altına alındı.

        Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

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