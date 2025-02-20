Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.

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