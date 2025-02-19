Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'in 3 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara

        SİİRTValisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'in 3 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara
        ABONE OL

        SİİRTValisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın

        Benzer Haberler

        Siirt'in Kayabağlar Beldesine kazandırılan halk ekmek fırını ve taziyeevini...
        Siirt'in Kayabağlar Beldesine kazandırılan halk ekmek fırını ve taziyeevini...
        Siirt'te hükümlü ve yükümlüler kütüphanelerin bakım ve temizliğini yaptı
        Siirt'te hükümlü ve yükümlüler kütüphanelerin bakım ve temizliğini yaptı
        AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi...
        AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi...
        Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet verecek itfaiye aracı tanıtıldı
        Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet verecek itfaiye aracı tanıtıldı
        Şal şepik kumaş usta ellerde yeni tasarımlara dönüştü
        Şal şepik kumaş usta ellerde yeni tasarımlara dönüştü
        Siirt'te 86 derslikli 5 okul ile öğretmenevi inşa edilecek
        Siirt'te 86 derslikli 5 okul ile öğretmenevi inşa edilecek