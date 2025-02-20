Karla kapanan yolu ekipler açtı, ambulanstaki hasta hastaneye ulaştırıldı
SİİRT'in Pervari ilçesinde, M.
SİİRT'in Pervari ilçesinde, M.O.'yu (20), hastaneye götüren ambulans kar nedeniyle yolda kaldı. İl Özel İdare ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.
Pervari ilçesi Doğan köyde yaşayan M.O. (20) rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.O.’yu apandisit şüphesiyle hastaneye götürmek üzere ambulansla yola çıktı. Ekipler, Geçittepe mevkisinde tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Durumun İl Özel İdaresi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışmalar sonucunda yolu açılan ambulans, M.O.'yu Pervari Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.
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