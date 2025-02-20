Siirt'te anaokulu öğrencilerinden hastane ziyareti

Öğrencilerden beslenmelerine dikkat etmelerini isteyen Mamiş, yemek öncesi ve sonrası mutlaka ellerini yıkamaları tavsiyesinde de bulundu.

Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim Mamiş tarafından karşılanan öğrencilere poliklinik bölümünde yapılan hizmetler anlatıldı.

.-SiirtHasya Hatun Anaokulu öğrencileri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

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