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        Siirt'te anaokulu öğrencilerinden hastane ziyareti

        .-SiirtHasya Hatun Anaokulu öğrencileri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:48
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        Siirt'te anaokulu öğrencilerinden hastane ziyareti
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        .-SiirtHasya Hatun Anaokulu öğrencileri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

        Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim Mamiş tarafından karşılanan öğrencilere poliklinik bölümünde yapılan hizmetler anlatıldı.

        Öğrencilerden beslenmelerine dikkat etmelerini isteyen Mamiş, yemek öncesi ve sonrası mutlaka ellerini yıkamaları tavsiyesinde de bulundu.

        Öğrenciler daha sonra öğretmenleri Vecdin Şık eşliğinde hastanenin diğerini birimleri gezdi. ​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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