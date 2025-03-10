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        Gazzeli doktor, kanser hastası babasının Türkiye'ye getirilmesi için destek bekliyor

        SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:20
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        Gazzeli doktor, kanser hastası babasının Türkiye'ye getirilmesi için destek bekliyor
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        SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Atvan, Gazze'de yaşayan babası Mervan Atvan'ın (68) kanser hastalığına yakalandığını ve tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini istedi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 yıldır görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Filistinli Doktor Hüseyin Atvan, İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’de yaşayan babasının kanser hastalığına yakalandığını söyledi. Atvan, İsrail devletinin saldırıları nedeniyle babasına kanser teşhisinin var olan kısıtlı imkanlarla konulduğunu ve tedavisinin geciktiğini belirterek, “7 Ekim olaylarında İsrail faşist devleti, Gazze'ye binlerce ve tonlarca bombalar atmıştır. O süreçte Gazze'de 70 bine yakın şehidimiz ve 200 bine yakın yaralımız oldu. Ayrıca bu süreç içerisinde ne yazık ki çeşitli hastalıklar oldu. Bu süreçte çok sayıda kanser hastalığı ortaya çıktı. Ne yazık ki bu süreçte benim babam da kansere yakalandı. Ancak Gazze'de hastanelerin çoğu bombalandığı için herhangi bir tedavi yapılamadı. Var olan az cihazlarla birlikte teşhisi konulabildi. Ancak teşhise rağmen tedavi süreci başlatılamadı. Yaklaşık 8 ay yurt dışında tedavi görmesi için taleplerde bulunduk. Dünya Sağlık Örgütü'ne de başvurmuştuk ama ne yazık ki Refah Sınır Kapısı kapalı olduğundan kabul edilmemişti" diye konuştu.

        ‘BİR AN ÖNCE TEDAVİ GÖRMELİ’

        Babasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a götürüldüğünü ama hastanede imkanların kısıtlı olması nedeniyle tedavisine tam başlanılmadığını söyleyen Atvan, "Babam, en son birkaç gün önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a tahliye edildi. Ancak, ne yazık ki tahliye edildiği yer çok ufak, yetersiz, küçük ve eski olan bir hastane. Tedavisine tamamen başlanılamadığından dolayı şikayeti çok ciddi bir şekilde arttı. Ben yaklaşık 20 senedir Türkiye'de yaşamaktayım, aynı zamanda hem Filistin hem Türkiye vatandaşıyım. 6 yıldan beri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çocuk uzamanı olarak görev yapmaktayım. Babam bir an önce tedavi görmeli. Aksi takdirde hayati tehlikesi artacak” dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan Filistin davasına duyarlı olduğunu ve kendilerine sahip çıktığını belirten Atvan, “Aynı durumda babama, bu hastalığında sahip çıkmasını ve bize yardımcı olmasını rica ediyorum. Yoksa onu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağız. Babamın Türkiye'de tedavi olması için tahliye edilmesini talepte bulunuyorum" dedi.

        Telefonda babası ile görüntülü konuşan Atcan, babasının 8 ayda 90 kilodan 48 kiloya düştüğünü söyledi.

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