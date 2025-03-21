Siirt'te 'Işık Hadisesi'ne hava muhalefeti

SİİRT'te, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 261 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması olayı, hava muhalefetinden dolayı gerçekleşmedi. 'Işık Hadisesi'ni izlemek için Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da kente geldi.

Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan 1 türbe ve ilçenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra, ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye, oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının çalışmalarıyla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015'te dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da Siirt'e geldi. Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından düzenlenen programda ‘Işık Hadisesi’ olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleşmedi. Tillo Belediyesi Konferans Salonu'na alınan programda İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izlenip, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ile uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve bölge halkı katıldı.

'ÖN YARGIYI YIKTIK'

Alper Gezeravcı, konuşmasında şunları söyledi:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya yabancı bir devlet ve millet değildik. Tarihimizde İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Fergani'ler, Cezeri'ler, Ali Kuşçu’lar sadece bu toprakların evlatlarına değil insanlığın var oluşunun temelindeki bilimin ana taşlarını dizen nice Türk büyüklerine sahip bir milletin evlatlarıydık. Bugün burada bu birikimimizi yad etmek üzere bulunuyoruz. Bu memleketin evlatlarını, insanlığın gelecekte keşif dürtüsüyle yola çıkacağı yeni alanlarda, aslında ihtiyaç duyduğumuz bütün gücün, kaynağının bu topraklarda çıktığını bir kez daha hatırlamakta fayda var. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasıyla birlikte 40 yıldır, uzay alanında uydu geliştirme ve uydu işletme çalışmalarıyla tekrardan yol almaya başladığımız bu alanda, devletimizin 2021 yılı Şubat ayında ‘Milli Uzay Programı’ adı altında halkımıza tekrardan ilan etmiş olduğu bir süreci işletmeye başlamış bulunuyoruz. Bu ilk 10 hedef grubunda bir tanesi olan insanlı ilk uzay misyonumuzu da tamamlamış bulunuyoruz. Süreçte amaçlanan en önemli kazanımlardan bir tanesi yüzyıllardır dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde çok güçlü bir şekilde ayakta durabilmeyi başarabilmiş bir milletin geleceğinin teminatı olarak gördüğü genç nesillerine her daim ihtiyaç duydukları öz güvenlerini ayakta tutmaya vesile olacak ilham kaynağı bir görevi gerçekleştirdik ve zihinlerde çok önemli bir ön yargıyı yıkıp attık."