Alper Gezeravcı: Uzay Vatan'da bağımsızlık hedefliyoruz

TÜRKİYE'ninilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak topraklarımızda, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da kayıtsız, koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülkeyiz. Uzay Vatan'da da aynı bağımsızlığı net olarak hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşarak, uzay deneyimlerini anlattı. Etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu icra etmesinin ardından geçen 1 yılın içerisinde 154'üncü şehir değişimiyle 330’uncu programı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya yabancı değiliz. 300 yıl önce bütün dünyaya bugün bile kavranması zor olan Güneş sistemini, galaksiyi ve evrenin birbiri ile ilişkilerini anlatabilen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin topraklarındayız. Bu ülkenin evlatlarının elinden çıkmış daha nice başarılar vardı. Kendi taarruzi İHA'larını üretebilen sadece 4 tane ülke var; bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elimizde düşmeyen cep telefonların çalışmasına vesile olan baz istasyonlarını üretebilen sadece 5 tane ülke var; bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elektrikli arabasını, uçağını ve helikopterini üretebilen sadece 6 tane ülke var; bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Aslında bakmayı bildiğimizde, bu ülkenin topraklarında, bu ülkenin evlatlarının çocuklarının elinden ortaya koyulmuş ilham alınacak nice başarı hikayeleri var" dedi.

TÜRKİYE'NİN AYA ULAŞMA HEDEFİ

Türkiye Cumhuriyeti olarak 2024 ve 2028 yılları arasında aya ulaşma noktasında bir hedef koyduklarını belirten Gezeravcı, "2 kademeli bir program, birinci kademede kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyinde spesifik bir noktaya, dünyanın atmosferinden başarılı bir planlama ile fırlatılmış bir roketi Ay yüzeyindeki bir noktaya sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Bu ilk görevden çıkarılacak tecrübe neticesinde bu ikinci görevde halihazırda üretimi Türkiye'de devam eden bilimsel objeyi, Ay yüzeyine kendi itki sisteminde, hibrit yakıtlı itki sistemimizle yumuşak iniş yaptırmayı planlıyoruz ve ardından orada bilimsel çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak topraklarımızda, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da kayıtsız, koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülkeyiz. Uzay Vatan'da da aynı bağımsızlığı net olarak hedefliyoruz. Uzaya erişiminizi bağımsız hale getirebilmek için bizim kontrolümüzde bu işin yapılabildiği en uygun lokasyonda, ekvator hattının civarında bir yerde, bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Program, daha sonra Alper Gezeravcı ve öğrencilerin toplu fotoğrafı çekimi ile sona erdi.