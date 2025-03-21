Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Alper Gezeravcı: Uzay Vatan'da bağımsızlık hedefliyoruz

        TÜRKİYE'ninilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak topraklarımızda, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da kayıtsız, koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülkeyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alper Gezeravcı: Uzay Vatan'da bağımsızlık hedefliyoruz
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak topraklarımızda, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da kayıtsız, koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülkeyiz. Uzay Vatan'da da aynı bağımsızlığı net olarak hedefliyoruz" dedi.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşarak, uzay deneyimlerini anlattı. Etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu icra etmesinin ardından geçen 1 yılın içerisinde 154'üncü şehir değişimiyle 330’uncu programı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya yabancı değiliz. 300 yıl önce bütün dünyaya bugün bile kavranması zor olan Güneş sistemini, galaksiyi ve evrenin birbiri ile ilişkilerini anlatabilen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin topraklarındayız. Bu ülkenin evlatlarının elinden çıkmış daha nice başarılar vardı. Kendi taarruzi İHA'larını üretebilen sadece 4 tane ülke var; bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elimizde düşmeyen cep telefonların çalışmasına vesile olan baz istasyonlarını üretebilen sadece 5 tane ülke var; bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elektrikli arabasını, uçağını ve helikopterini üretebilen sadece 6 tane ülke var; bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Aslında bakmayı bildiğimizde, bu ülkenin topraklarında, bu ülkenin evlatlarının çocuklarının elinden ortaya koyulmuş ilham alınacak nice başarı hikayeleri var" dedi.

        TÜRKİYE'NİN AYA ULAŞMA HEDEFİ

        Türkiye Cumhuriyeti olarak 2024 ve 2028 yılları arasında aya ulaşma noktasında bir hedef koyduklarını belirten Gezeravcı, "2 kademeli bir program, birinci kademede kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyinde spesifik bir noktaya, dünyanın atmosferinden başarılı bir planlama ile fırlatılmış bir roketi Ay yüzeyindeki bir noktaya sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Bu ilk görevden çıkarılacak tecrübe neticesinde bu ikinci görevde halihazırda üretimi Türkiye'de devam eden bilimsel objeyi, Ay yüzeyine kendi itki sisteminde, hibrit yakıtlı itki sistemimizle yumuşak iniş yaptırmayı planlıyoruz ve ardından orada bilimsel çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak topraklarımızda, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da kayıtsız, koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülkeyiz. Uzay Vatan'da da aynı bağımsızlığı net olarak hedefliyoruz. Uzaya erişiminizi bağımsız hale getirebilmek için bizim kontrolümüzde bu işin yapılabildiği en uygun lokasyonda, ekvator hattının civarında bir yerde, bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Program, daha sonra Alper Gezeravcı ve öğrencilerin toplu fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Siirt'te 'Işık Hadisesi'ne hava muhalefeti
        Siirt'te 'Işık Hadisesi'ne hava muhalefeti
        Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi
        Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi
        DEM Parti'li Bakırhan: 2025 yılı nevruzu, tarihi bir dönemde yapılıyor
        DEM Parti'li Bakırhan: 2025 yılı nevruzu, tarihi bir dönemde yapılıyor
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te nevruz kutlamasına kat...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te nevruz kutlamasına kat...
        Emeklilikte hobi olarak başladığı tezhip sanatıyla süslediği çinileri görüc...
        Emeklilikte hobi olarak başladığı tezhip sanatıyla süslediği çinileri görüc...