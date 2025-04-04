Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
SİİRT'in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Sıddık Kümek (65), hayatını kaybetti.
SİİRT’in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Sıddık Kümek (65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Sarıdana köyünde meydana geldi. Mehmet Sıddık Kümek’in kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Kümek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Kümek, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kümek'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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