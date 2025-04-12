7 kilometre yürüyüp çıktığı yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi

SİİRT’in Şirvan ilçesinde doğasever Nurcan Surgünvenç, 7 kilometre yolu 2 saatte yürüyerek çıktığı 1500 rakımlı yaylada açan kar altındaki ters laleleri görüntüledi.

Şirvan ilçesine bağlı 1500 rakımlı Bacavan Yaylası’nda yetişen, ‘hüznün çiçeği’ olarak bilinen ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası bulunan endemik türdeki ters laleler, çiçek açtı. Laleler, nisan karı ile buluşunca da ortaya güzel görüntüler çıktı. Doğasever Nurcan Surgünvenç, 7 kilometrelik patika yolu 2 saatte yürüyerek, kar altındaki ters laleleri görüntüledi. Yaylanın yüksek kesimlerine vardığında kar yağışına da yakalanan Surgünvenç, ters laleleri gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.