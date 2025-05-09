Çayda kaybolan Mustafa için arama çalışması başlatıldı
SİİRT'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan Mustafa Kaya (14) için arama çalışması başlatıldı.
SİİRT'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan Mustafa Kaya (14) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Kezer Çayı'na giren Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.
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