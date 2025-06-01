Havalandırma boşluğundan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, sabah saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Remzi Yılmaz, 7'nci katta çalışırken dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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