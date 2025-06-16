Siirt'te elektrik akımına kapılan çift öldü

Olay, ilçeye bağlı Beykent köyünde meydana geldi. Yaz aylarını köyde geçiren Behice Kilvan ile eşi Hüseyin Kilvan'dan haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Çifti yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede çiftin, elektrik akımına kapıldıkları tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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