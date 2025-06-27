Motosiklet tutkunu Beyza, kentin ilk kadın motokuryesi oldu

PAMUKKALE Üniversitesi’nden mezun olup memleketi Siirt’e dönen Beyza Olgun (24), motosikletlere olan tutkusuyla bir firmada işe başlayıp, kentin ilk kadın motokuryesi oldu.

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksel Okulu’ndan mezun olan Beyza Olgun, memleketi Siirt’e döndü. Çocukluktan bu yana motosikletlere olan tutkusuyla bir firmaya başvuran olgun, 1 ay önce motokurye oldu. Çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Olgun, “Çocukluktan gelen bir motosiklet tutkum vardı. Daha sonra üniversiteyi bitirdim. Yeni geldim memleketime. Bundan sonraki hayat serüvenimde çalışmak istedim. Çalışmak içinde motokuryeliğe başvuruda bulundum. Bu sayede gerek müdürlerim gerekse çalışma arkadaşlarım, çok yardımcı oldu. Bu sayede yeni işe girdim. 1 aydır çalışıyorum, çok zevkli bir iş. Hem kadın hem erkek olsun çevremdeki insanlardan şaşırtıcı tepkiler alıyorum. Bu sayede Siirt’te bir ilk oldum. Bunu ben de bilmiyordum. Çevremdekilerin tepkisi hoşuma gidiyor, örnek oluyorum” dedi.

‘KADININ GÜCÜ HER YERDE’

Sipariş teslimatlarında vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Olgun, “Siparişini teslim ettiğim ev ve iş yerlerindekiler çok şaşırıyor. ‘İlk defa kadın kurye görüyoruz memleketimizde’ diyorlar. Gurur duyduklarını da dile getiriyorlar. Bu şekilde ben de çok gurur duyuyorum, ailem de benimle gurur duyuyor. Kendi hemcinslerimi de davet ediyorum bu mesleğe, gerçekten güzel bir meslek ve yapabilirler. Kadının gücü her yerde var. Bunu herkes başarabilir. Ben başardım, siz de başarabilirsiniz. En büyük sorunum, memleketimizden duyduğum yol sorunu. Bazı yollarda çok büyük bozukluklar, çukurlar var. Bu konuda çok zorlanıyoruz. Normal yollarımız güzel ama bazı ara sokaklar ve mahalleler çok zorluyor. Biz iki teker üzerinde gidiyoruz, bu şekilde can güvenliğimiz yok” diye konuştu.