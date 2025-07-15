Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Olay, saat 11.00 sıralarında Cüneyt Tekin idaresindeki 56 AAL 950 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste meydana geldi. Otobüsteki erkek bir yolcunun fenalaştığını görenler, durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs şoförü Tekin, kalp krizi geçirme ihtimaline karşı güzergâh dışına çıkarak, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu tedaviye alındı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.