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        Parktaki tekmeli, yumruklu kavga kamerada

        SİİRT'te parkta iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:35
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        Parktaki tekmeli, yumruklu kavga kamerada
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        SİİRT'te parkta iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Hayrettin Özgen Parkı'nda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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