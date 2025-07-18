Parktaki tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Hayrettin Özgen Parkı'nda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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