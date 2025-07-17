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        Siirt'te kayıp kredi kartından harcama yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

        Siirt'te bir doktorun kaybettiği kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:08
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        Siirt'te kayıp kredi kartından harcama yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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        Siirt'te bir doktorun kaybettiği kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte görev yapan doktor H.A, Yeni Mahalle Camisi mevkisinde cüzdanını kaybettiğini, cüzdanındaki kredi kartından da 11 bin 180 liralık harcama yapıldığını fark etti.

        Durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

        Ekiplerce yürütülen çalışmada, cüzdanı alıp kredi kartından harcama yapanların F.K, Z.A. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

        Şüpheliler, kayıp cüzdandaki kartlarla birlikte yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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