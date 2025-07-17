Siirt'te kayıp kredi kartından harcama yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Ekiplerce yürütülen çalışmada, cüzdanı alıp kredi kartından harcama yapanların F.K, Z.A. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

Kentte görev yapan doktor H.A, Yeni Mahalle Camisi mevkisinde cüzdanını kaybettiğini, cüzdanındaki kredi kartından da 11 bin 180 liralık harcama yapıldığını fark etti.

Siirt'te bir doktorun kaybettiği kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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