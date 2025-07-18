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        Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:07
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        Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Merkez Yağmurtepe köyünde iki grup arasında hayvan otlatma anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. ​​​​​​​Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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