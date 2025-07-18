Siirt'te hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Merkez Yağmurtepe köyünde iki grup arasında hayvan otlatma anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. ​​​​​​​Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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