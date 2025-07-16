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        Siirt'te "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" ile 40 çift dünyaevine girdi

        Siirt Emniyet Müdürlüğünce kentte 40 çift için toplu düğün merasimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:05 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:31
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        Siirt'te "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" ile 40 çift dünyaevine girdi
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        Siirt Emniyet Müdürlüğünce kentte 40 çift için toplu düğün merasimi gerçekleştirildi.

        Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin desteğiyle yürütülen "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında evlenen çiftler, süslenen polis araçlarıyla Tillo ilçesini ziyaret etti, ardından konvoy halinde şehir turu yaptı.

        Erbane ekibi eşliğinde törenin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen çiftler, davetlilerin alkışları eşliğinde kendileri için ayrılan bölümlere geçti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi.

        Oyun parkurlarının da kurulduğu etkinlik boyunca çocuklar keyifli vakit geçirdi ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve diğer yetkililer, çiftlere yüzüklerini taktı ve mutluluklar diledi.

        - "Güçlü aile, güçlü toplum demektir"

        Vali Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, 40 çiftin ekonomik olarak desteklenerek nikah merasimiyle dünyaevine girdiğini söyledi.

        "Bu, kolluk kuvvetlerimizin güvenliğin ötesinde, toplumun her alanında varlık gösterdiğinin ve sosyal dayanışmanın öncüsü olduğunun çok açık göstergesidir." diyen Kızılkaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu yıl boyunca aile yapısının güçlendirilmesi, aile birliğinin korunması, milli ve manevi değerlerle beslenmesi hepimiz için temel bir öncelik olmalıdır. Biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum demektir. Güçlü toplum ise güçlü bir devletin teminatıdır. Aile, insanın ilk eğitim aldığı, sevgiyi, sadakati, merhameti ve sorumluluğu öğrendiği kutsal bir ocaktır. Aile yapımız ne kadar sağlam olursa, gençlerimiz o kadar şuurlu, milletimiz o kadar güçlü olur. Bu nedenle her türlü olumsuzluğa karşı ailemizi korumak, hepimizin ortak görevidir."

        - "Aile olmak, aynı hedefte birleşmektir"

        İl Emniyet Müdürü Öztürk de "Aile Yılı" dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

        "Terörsüz Türkiye" yürüyüşüne Siirt'in en kararlı şekilde devam ettiğini anlatan Öztürk, şöyle dedi:

        "Bu yürüyüşü hiçbir fitne, hiçbir oyun durduramayacaktır. Bu yürüyüş, Türkiye Yüzyılı'na uzanan birliğin adımlarını taşır. Siirt Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurulan her çadır birliğin, kardeşliğin ve ortak geleceğin çadırıdır. Aile olmak, aynı yastıkta yaşlanmayı arzu etmek kadar aynı hedefte birleşmektir."

        Öztürk, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, dünyaevine giren çiftlere mutluluk diledi.

        - Çiftler memnun

        Proje kapsamında dünyaevine giren gelin Afra Kunt, çok güzel bir organizasyonla evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kunt, "Mutluyuz, her şey çok güzel. Beklediğimizden daha güzeldi. Araçlar ve burası hazırlanmış, çok güzel olmuş." dedi.

        Damat Raci Kunt da İl Emniyet Müdürlüğünde ilk defa böyle bir düğün şöleninin düzenlendiğini ifade ederek, Vali Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürü Öztürk'e teşekkür etti.

        Damat Ferdi Beştaş da Eruh'tan düğün töreni için geldiğini söyledi.

        "Bize bu mutlu günü yaşatan polis teşkilatımıza teşekkür ederiz." diyen Beştaş, bütün çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.

        Gelin Seher Beştaş da bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

        Programda, düğün hediyesi olarak çiftlere beyaz eşya ve çeşitli hediyeler verildi. Aileler ve çiftler müzik eşliğinde halay çekti.

        Etkinliğe, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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