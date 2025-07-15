Siirt'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücü yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücü yaralandı.
D.E. (37) yönetiminde plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekibince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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