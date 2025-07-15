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        Siirt'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:00
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        Siirt'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücü yaralandı.

        D.E. (37) yönetiminde plakası öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekibince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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