Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hamit T. (63) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, Aydemir köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, traktörün altında kalan sürücüyü çıkardı.

        Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü

        Benzer Haberler

        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlen...
        Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlen...
        Siirt'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Siirt Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...
        Siirt Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...
        AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin a...
        AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin a...