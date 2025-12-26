Siirt'te çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, bir restoranda düzenlenen programda buluştu.

Programda, çocuklar oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Çocuk Gelişimci ve Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörü Kader Sonakalan, yaptığı açıklamada, komite olarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve bunu yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukları biraz dijital dünyadan uzaklaştırarak kaynaşmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Sonakalan, çocukların akranlarıyla zaman geçirmelerini önemsediklerini belirtti.

Sonakalan, oyunlar sayesinde herkesin telefonu bir kenara bırakıp arkadaşlarıyla oyun oynayarak keyifli vakit geçirmeye başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Amacımız oyunlarla biraz kendilerini ifade etmelerini güçlendirmekti. Kutu oyunlarımız, satranç, pentago ve anlat bakalım gibi oyunlarımız bulunuyor. Burada çocuklar aslında hem kendilerini ifade ediyorlar hem de tanışmış oluyorlar. Aslında çocuklara bir alan oluşturduğumuzda zaten o telefonu bırakabiliyorlar ama alan oluşturmadığımızda ya da çocuklara herhangi bir etkinlik düzenlemediğimizde çocuklarımız direkt dijitale yöneliyor."

Komite üyelerinden Baver Yıldız, etkinlik sayesinde telefondan uzaklaştığını ifade etti.

Arkadaşlarıyla güzel oyunlar oynadığını belirten Yıldız, "Çok eğlendik, çok güzeldi." dedi.

Nesibenur Kaçhan ise yeni arkadaşlıklar edindiğini ifade ederek, "Oyun oynadık, bugün çok güzel geçti. Tombala oynadım. Telefondan ve tabletten uzak bir hayat yaşadık." diye konuştu.

Ebrar Kaçhan da eğlenceli zaman geçirdikleri için yetkililere teşekkür etti.