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        Siirt Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:59
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        Siirt Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
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        Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 15.30 ile 21.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanağın Siirt'te aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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