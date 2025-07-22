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        Gazzeli doktorun düşürdüğü banka kartıyla yemek yiyip, içki aldılar; 3 gözaltı

        SİİRT'te görev yapan Gazzeli doktor Hüseyin Atvan'ın düşürdüğü cüzdanı bulan 3 şüpheli, banka kartının temassız özelliğini kullanarak yemek yiyip, içki aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:05
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        Gazzeli doktorun düşürdüğü banka kartıyla yemek yiyip, içki aldılar; 3 gözaltı
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        SİİRT’te görev yapan Gazzeli doktor Hüseyin Atvan’ın düşürdüğü cüzdanı bulan 3 şüpheli, banka kartının temassız özelliğini kullanarak yemek yiyip, içki aldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler gözaltına alındı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Gazzeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Atvan’ın düşürdüğü cüzdanı bulan 3 şüpheli, banka kartının temassız özelliğini kullanıp çeşitli işletmelerden toplam 12 bin lira alışveriş yaptı. Kartını iptal ettiren Doktor Atvan’ın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, elde edilen yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde şüphelilerin dönerciye gidip yemek yediği, ardından da alkol satın aldığı anlar yer aldı. Kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen F.K., Z.A. ve A.Ç., adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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