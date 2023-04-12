Siirt'te yıl başından bu yana 237 düzensiz göçmen yakalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te yıl başından bu yana düzenlenen 15 operasyonda 237 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile merkez, Kurtalan, Pervari, Şirvan ve Baykan ilçe jandarma komutanlıklarınca 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar kent merkezi ve söz konusu ilçelerde düzensiz göçmenlere yönelik 15 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çoğu Afganistan uyruklu 237 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 9 araç için 38 bin 216 lira, düzensiz göçmenlere ise 6458 sayılı kanun gereğince toplam 3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler, Iğdır ve Van'daki geri gönderme merkezlerine gönderildi.

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