Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        MHP Siirt Merkez İlçe ve Kurtalan ilçe başkanlıklarına atama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Siirt Merkez İlçe ve Kurtalan ilçe başkanlıklarına atama yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Ali Kayaalp ve Kurtalan İlçe Başkanlığına Burhan Polat atandı.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

        Merkez İlçe Başkanlığına Kayaalp, Kurtalan ilçe Başkanlığına da Polat'ın atamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Allah utandırmasın hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." denildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
        Siirt´te orman yangını 52 saatte söndürüldü
        Siirt´te orman yangını 52 saatte söndürüldü
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'teki mezarı başında anıldı
        Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Siirt'teki mezarı başında anıldı
        Siirt'te üreticilere 4 milyon 500 bin lira destek sağlanacak
        Siirt'te üreticilere 4 milyon 500 bin lira destek sağlanacak
        Siirt Belediyesi şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
        Siirt Belediyesi şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı