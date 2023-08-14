MHP Siirt Merkez İlçe ve Kurtalan ilçe başkanlıklarına atama yapıldı
SİİRT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanlığına Ali Kayaalp ve Kurtalan İlçe Başkanlığına Burhan Polat atandı.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.
Merkez İlçe Başkanlığına Kayaalp, Kurtalan ilçe Başkanlığına da Polat'ın atamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Allah utandırmasın hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." denildi.