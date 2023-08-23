Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Doğanköy Karamık mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Siirt İtfaiyesi ile Siirt, Şırnak ve Batman Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Vali Kemal Kızılkaya, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangının "orman kahramanlarının" zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

        Yangının 7 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran Kızılkaya, "Yangına 10 iş makinesi ve arazöz, 120 personel müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siirt'te orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı
        Siirt'te orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı
        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNİ BASARAK ATEŞE VEREN KOCA, İNTİHAR ETTİ
        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNİ BASARAK ATEŞE VEREN KOCA, İNTİHAR ETTİ
        Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan giren kişi intihar etti
        Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan giren kişi intihar etti
        Boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak ateşe veren koca, intihar etti
        Boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak ateşe veren koca, intihar etti
        Yerden kaldırmak istediği yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla yaralan...
        Yerden kaldırmak istediği yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla yaralan...
        Siirt Valisi Kızılkaya, temizlik ve itfaiye personelini ziyaret etti
        Siirt Valisi Kızılkaya, temizlik ve itfaiye personelini ziyaret etti