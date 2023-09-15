2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda üretilen tescilli balda hasat başladı

Türk Patent ve Marka Kurumundan 20 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üreten arıcılar, yaklaşık 4 ay önce zengin floraya sahip Çemikari Yaylası'na çıktı.

Arıcılar, bölgede tesis edilen huzur ile 4 aydır mesailerini sürdürdükleri yaylada doğal yöntemlerle bal üretimi yaptı.

Ailelerinden uzakta yoğun mesai harcayan arıcıların heyecanla beklediği hasat dönemi başladı.

- Kovanları ayılardan korumak için gece de nöbet tuttular

Üreticilerden Muhsin Çetin, AA muhabirine, kovanlarda yılın ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Balda yüksek rekolte beklediklerini belirten Çetin, "Arıcılık bizim için dededen kalma bir meslek. Dedemden sonra babam bu mesleği icra etti. Kardeşlerim ve ben de arıcılık yapıyoruz. Burası Herekol Dağı'nın etekleri. Geven balı üretiyoruz, sürekli bu işi yapıyoruz. Rakım yüksek olduğu için bölge arıcılar için çok ideal." dedi.

"Gece ayı nöbeti tuttuk, gündüz arı işleriyle uğraştık." diyen Çetin, arıcılığın emek isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

- "En huzurlu dönemleri yaşıyoruz"

Alaattin Türkeş de son yılların en huzurlu dönemlerini yaşadıklarını anlatarak, bu ortamda bal üretmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Arıcılık mesleğinin keyifli olduğunu anlatan Türkeş, şöyle konuştu:

"Pervari'de oturuyorum. Yılın bu mevsiminde yayladan yeni yeni iniyoruz. Bu mesleğin zorlukları da var. Terör nedeniyle eskiden gelemiyorduk. Şu an huzur var. Gece nöbet tutuyor, gündüz kovan bakımı yapıyoruz. Rakım yüksek olunca verim de iyi oluyor. Rekoltemiz iyi, 2-3 tona yakın bal bekliyorum."

- "Hakiki bal burada üretiliyor"

Kardeşi Muhsin Çetin ile arıcılık yapan İhsan Çetin ise huzurlu bir yaylada, aylar süren mesainin ardından evlerine dönecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl verimli bir dönem geçirdiklerini anlatan Çetin, "Bu mesleği seviyorum. Herekol Dağı eteklerindeyiz ve şu an sıcaklık 15 derece. Şifalı ve hakiki bal burada üretiliyor. Ortalama 300 kara kovan ve 250 fenni kovandan 2 ton 700 kilogram bal bekliyoruz. Bu sene rekolte iyi." diye konuştu.

- Kovan başına ortalama 5 kilogram verim

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin, bu sene Pervari bölgesinden iyi rekolte beklediklerini belirtti.

Kovan başına 5 kilogram verim aldıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Zengin floraya sahip yaylalarda 4 ayın sonunda fenni kovanların hasadı yapıldı, bir ay sonra da kara kovan balının hasadı yapılacak. Geçen sene bal verimi düşüktü. Bu sene Pervari bölgesinde rekolte çok iyi. Genel anlamda üreticiler rekolteden memnun."

Mehmet Salih Karakuzu da dayılarına yardım etmek için geldiği yaylada bu yıl huzurla bal ürettiklerini söyledi.