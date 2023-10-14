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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:30
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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, basın mensuplarıyla buluştu.

        Gül, bir çay bahçesinde düzenlenen programda, kentin eğitim, istihdam ve ulaşım sorununa değindi, yapılacak yatırımları anlattı.

        İşsizliğin birinci öncelikleri olduğunu ve bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişletilmesinin son aşamaya geldiğini dile getiren Gül, 1900 dönüm eklenerek büyütülen OSB'de 2 yılda yapılacak işi 2 ayda tamamladıklarını belirtti.

        Botan Çayı'nda yapılması planlanan köprü ve bağlantılı yollar için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

        "Ilısu Barajı'nın yapılması ile yöre halkı tarafından mevcutta kullanılan ulaşım yolları su altında kaldı. Alternatif olarak Ilısu Barajı Kablolu Köprüler ve Bağlantı Yolları Projesi hazırlandı. Bu kapsamda 2,25 kilometre bağlantı yolu, 1521 metre köprü ve 1902 metre tek tüp karayolu tüneli yapılacak. Yaklaşık maliyeti 13 milyar liradır. 2024 yılı yatırım programına alınması planlanıyor. Projenin bir an önce başlanıp tamamlanması hedefleniyor."

        Gül, son aşamaya gelen Siirt-Kurtalan kara yolunun yıl sonuna doğru tamamlanacağını aktardı.

        Toplantıya, AK Parti Siirt İl Başkan Yardımcısı Bahri Caner Özturan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin ve İl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan da katıldı.

        Gül, toplantının ardından partililerle esnafı ziyaret etti.

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