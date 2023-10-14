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        Siirt Çetin Barajında su kalitesinin durumu analiz edildi

        Siirt Çetin Baraj havzasında balık yetiştiriciliği amaçlı su kalitesinin durum belirlenmesi çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:23
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        Siirt Çetin Barajında su kalitesinin durumu analiz edildi
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        Siirt Çetin Baraj havzasında balık yetiştiriciliği amaçlı su kalitesinin durum belirlenmesi çalışmaları sürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri teknik personeli, il sınırlarındaki Uluçay ve Büyükdere üzerine kurulu yaklaşık 12 kilometrekareye sahip Çetin HES Baraj Gölünde 3 istasyonda mevsimsel çalışma yaptı.

        Çalışmalarda Çetin Baraj Gölü'nün su kalitesinin trofik durumunun indeksleriyle belirlenmesi amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çözünmüş oksijen içeriği, toplam fosfor (TP), Secchi derinliği (SD), klorofil-a (Chl-a) ve toplam azot (TN) analizleri gerçekleştirilmiştir. Göllerin trofik durumlarının belirlenmesinde klorofil-a, toplam fosfor ve Secchi derinliği, toplam azot, çözünmüş oksijen parametrelerinden yararlanılmaktadır. Bu parametrelerin indeks değişkenleri linear regresyon modeli tarafından birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu değişkenler kullanılarak göl suları verimlilik açıdan sınıflandırılabilmekte olup yapılan çalışmalar doğrultusunda baraj gölü suyunun balık yetiştiriciliği için uygun olup olmadığı tespit edilebilecektir."

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