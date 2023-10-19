Siirt Üniversitesinde "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" yapıldı
Siirt Üniversitesinde (SİÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.
Siirt Üniversitesinde (SİÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.
SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, beraberinde rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve Prof. Dr. Tekin Şahin ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binası önünde düzenlenen programa katıldı.
Topluluk stantlarını gezen Şındak, tanıtım çalışmalarına ilişkin öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.
İki gün süren tanıtımda kurulan 30 stantta yaklaşık 2 bin 500 üye kaydı gerçekleştirildiği belirtildi.