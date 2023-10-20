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        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan Siirt Valisi Kızılkaya'ya ziyaret

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:57
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        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan Siirt Valisi Kızılkaya'ya ziyaret
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

        Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kızılkaya, Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri Nizam Dilek ve Ramazan Erhan Toprak'ı kabul etti.

        Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Kızılkaya, nezaket ziyaretinde bulunan Sağkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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