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        Siirt Üniversitesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

        Siirt Üniversitesine (SİÜ) ait tesis ve işletmelerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:48
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        Siirt Üniversitesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
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        Siirt Üniversitesine (SİÜ) ait tesis ve işletmelerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı durduruldu.

        Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeyi destekleyen firmalarla ilgili boykot kararı alındığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Siirt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Siirt Üniversitesi İktisadi İşletmesi bünyesindeki tüm tesislerde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen markalar satılmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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