Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi.

Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eruh-Siirt kara yolunda yol emniyeti ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 cep telefonu, 14 şarj kablosu ve adaptörü, 5 akıllı saat, 4 akıllı saat şarj aleti, 5 kulaklık, 12 kilogram çay ve 13 karton sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.