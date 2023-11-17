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        Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi

        Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:17
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        Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi
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        Siirt'te gümrük kaçağı çay, sigara ve telefon ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Eruh-Siirt kara yolunda yol emniyeti ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 cep telefonu, 14 şarj kablosu ve adaptörü, 5 akıllı saat, 4 akıllı saat şarj aleti, 5 kulaklık, 12 kilogram çay ve 13 karton sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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