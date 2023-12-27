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        Milli takım kampına davet edilen engelli sporcular, ay-yıldızlı forma için kulaç atıyor

        FECRİ BARLIK - Ankara'da düzenlenen elemeleri geçerek milli takım kampına davet edilen bedensel engelli Siirtli sporcular, ay-yıldızlı forma hedefiyle kulaç atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:18
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        Milli takım kampına davet edilen engelli sporcular, ay-yıldızlı forma için kulaç atıyor
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        FECRİ BARLIK - Ankara'da düzenlenen elemeleri geçerek milli takım kampına davet edilen bedensel engelli Siirtli sporcular, ay-yıldızlı forma hedefiyle kulaç atıyor.

        Arkadaşını kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak 11 yaşında dirsekten itibaren kollarını, dizden aşağı da bacaklarını kaybeden 32 yaşındaki Hacı Çağlar ile doğuştan iki bacağı diz kapağından itibaren olmayan 20 yaşındaki Şan Erten'in yolu 5 yıl önce rehabilite amaçlı gittikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursunda kesişti.

        Hobi amaçlı başladıkları yüzme branşında zamanla kendilerini geliştiren Çağlar ve Erten, antrenörlerinin önerisi ile 12-14 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Para Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'ne katıldı.

        Barajı aşan ve milli takım kampına davet edilen Çağlar ve Erten, kampa Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesinin yüzme havuzunda hazırlanıyor.

        - "Yüzme sayesinde hayatımız değişti"

        Hacı Çağlar, AA muhabirine, engelini aşmak için başladığı yüzme sporunda artık yeni başarılar için mücadele ettiğini söyledi.

        Beraber yüzdükleri Şan Erten ile Ankara'daki seçmelerde barajı aştıklarını anlatan Çağlar, "Antrenörümüz Halil Taş'ın tavsiyesiyle başladığımız yüzme sayesinde hayatımız değişti. Bugüne kadar güzel başarılar elde ettim. Milli takım kampına davet edildim. Milli formayla Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil etmek ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.

        - "Her geçen gün hedeflerimize yaklaştığımızı görüyoruz"

        Şan Erten de tavsiye üzerine başladığı yüzme kursu ile başarının önünde hiçbir engelin olmadığını kanıtladıklarını belirtti.

        En büyük destekçilerinin antrenörleri Halil Taş olduğunu dile getiren Erten, onun öncülüğünde sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

        Erten, "Hedefim olimpiyatlara katılmak, ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek. Her geçen gün hedeflerimize daha da yaklaştığımızı görüyoruz. Ankara'da da güzel bir başarı elde ederek milli forma hayalimize bir adım daha yaklaştık. Fırsat buldukça Halil hocamızın öncülüğünde çalışıyoruz. İnşallah kampta da başarı göstererek milli takıma seçileceğiz. Önümüzdeki yarışmalara çok daha iyi hazırlanıp, iyi yerlere gelmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Sporcularımız milli takımın en güçlü adayları arasında"

        Siirt Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve antrenör Halil Taş da uzun süredir beraber çalıştıkları Hacı Çağlar ve Şan Erten'in azmi ve başarısıyla gururlandığını söyledi.

        Sporcuların her türlü engeli aştığını ifade eden Taş, şöyle dedi:

        "Ankara'daki elemelerde her ikisi de barajı geçti ve milli takıma bir adım daha yaklaştı. Kampa davet edilen sporcularımız milli takımın en güçlü adayları arasında bulunuyor."

        Sporcusu Erten'in protez bacak talebinin olduğunu, bu talebinin karşılanmasıyla daha yüksek moralle yarışmalara hazırlanacağını dile getiren Taş, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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