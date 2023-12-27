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        Siirt'te üniversite öğrencilerinden Filistinlilere destek

        Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından Filistinlilere destek için düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilmek üzere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:21
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        Siirt'te üniversite öğrencilerinden Filistinlilere destek
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        Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından Filistinlilere destek için düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilmek üzere teslim edildi.

        Üniversitede düzenlenen kermes ile sağlanan gelir Filistinlilere ulaştırılmak üzere İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şube Başkanı Şakir Pinal'a teslim edildi.

        Pinal, emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin düzenlediği kermesi çok anlamlı bulduklarını söyledi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından "Özgür Filistin’in Yanındayız" sloganıyla düzenlenen kermese de her kesimin destek verdiğini dile getiren Pinal, "Öğrencilerin bu davranışı merhamet duygularının fiiliyata yansımasıdır. İnsandaki merhamet duygusu, kardeşine şefkatle yaklaşmasına, iyilik yapmasına vesile oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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