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        Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programından 63 proje kabul edildi

        Siirt'te 2024 yılının ilk 4 ayında Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile 123 milyon lira tutarında destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:28
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        Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımları Programından 63 proje kabul edildi
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        Siirt'te 2024 yılının ilk 4 ayında Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile 123 milyon lira tutarında destek sağlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, tarım kenti Siirt'in üreterek büyümeye devam ettiği, üreticilere desteklerin devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, ​​​​​​​"Arıcılara yönelik 3 milyon lira üst limitli 52 üreticiye 19 bin 145 polen tuzaklı arı kovanı, 52 adet bal süzme makinesi, 52 sır alma tezganı, 22 mobil güneş enerji sistemi, 23 baraka ve karavan dağıtılacak. 3 milyon lira üst limitli 8 sulama projesi, 14 milyon lira üst limitli 3 proje, 9 milyon lira üst limitli nar işleme tesisi projesi, 9 milyon lira üst limitli fıstık işleme tesisi projesi, 14 milyon lira üst limitli tohum eleme tesisi projesi kabul edildi. İlimize, üreticilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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