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        Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde baba ile oğlunun düeti ilgi gördü

        Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde ses sistemleri görevlisinin müzik öğretmeni oğluyla yaptığı düet dinleyicilerden alkış aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:57 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:57
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        Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde baba ile oğlunun düeti ilgi gördü
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        Siirt'te "Sesli Tuval" etkinliğinde ses sistemleri görevlisinin müzik öğretmeni oğluyla yaptığı düet dinleyicilerden alkış aldı.

        Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler türküler seslendirdi.

        Organizasyonun ses sistemleri görevlisi Musa Kesici ile okulda müzik öğretmeni olan oğlu Metin Kesici, sahneye çıkarak birlikte Orhan Gencebay'ın Akşam Güneşi şarkısını seslendirdi.

        Baba ile oğlunun düeti dinleyicilerden alkış aldı.

        Vali Kemal Kızılkaya, resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verdi, okulda daha önce görev yapan müdürlere de teşekkür plaketi takdim etti.

        - "İlk defa böyle bir düet yaptık oğlumla beraber"

        Baba Kesici, yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri ilgilendiği müziğin hayatının parçası haline geldiğini söyledi.

        Oğluyla sahne alacağından haberinin olmadığını ve şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kesici, şunları dile getirdi:

        "Ses sistemleri işlerimize devam ediyoruz. Bu akşam bize bir sürpriz yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesinin bu etkinliğinde habersiz, hazırlıksız bir şekilde sahneye davet edildim. Mutlu oldum, güzel oldu. İlk defa böyle bir düet yaptık oğlumla beraber. Tabii biz alaylı, onlar okullu olduğu için belki aramızda seviye farkı var ama güzel oldu."

        - "Onun yanında şarkı söylemek heyecan verici oldu"

        Metin Kesici de 13 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını, babasıyla sahne almanın heyecan verici olduğunu söyledi.

        "Gecenin bir sürprizi vardı, babamla birlikte bir şarkıda düet yaptık. İzleyenler de çok keyif aldı. Babam aynı zamanda meslek büyüğüm sayılır. Dolayısıyla onun yanında şarkı söylemek heyecan verici oldu." ifadelerini kullanan Kesici, bu anı hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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