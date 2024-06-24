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        AK Parti Siirt İl Başkanlığından Siirt Belediyesine "mobbing" eleştirisi

        AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde çalışanlara çeşitli nedenlerle mobbing uygulandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:20
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        AK Parti Siirt İl Başkanlığından Siirt Belediyesine "mobbing" eleştirisi
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        AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde çalışanlara çeşitli nedenlerle mobbing uygulandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Siirt Belediyesinin, çalışanlarına mobbing uyguladığı, belediyede çalışanların bir kısmının ehliyet ve liyakatlerine bakılmaksızın Temizlik İşleri Müdürlüğü ve farklı birimlerde görevlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "DEM Parti'li belediyelerde çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı adımlar yerine yasa, kanunlar ve evrensel insan hakları çiğnenerek zulüm dönemi başlamıştır. Söz konusu belediyelerde yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı gerekli adımları atacağız. İş yeri değiştirme, onur kırıcı davranışlar, ayrımcılık ve ötekileştirme çabalarına karşı emekçi kardeşlerimizle hukuki mücadele başlatacağız. İlimizde mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerinin yanında duracağız. DEM Parti'li belediyelere çağrımız hizmet anlayışından uzak davranışlara son vermesi, çalışanların haklarına riayet ederek asli görevleri olan belediyecilik hizmetini yerine getirmesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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