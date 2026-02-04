Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

        Siirt'te havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:31
        Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı
        Siirt'te havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kentte bir restoranda çalışan Kübra K, temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştü.

        Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Kübra K, düştüğü yerden çıkarıldı.

        Yaralı kadın, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

