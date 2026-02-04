Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Siirt'te havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kentte bir restoranda çalışan Kübra K, temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Kübra K, düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralı kadın, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

