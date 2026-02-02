Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.



Toplantıda, asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç, trafik güvenliği ve okul çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerince çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.



Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadelenin titizlikle devam ettiğini belirten Kızılkaya, ocak ayında il genelinde 351 asayiş olayının meydana geldiğini, 287 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem uygulandığını bildirdi.



Kişilere karşı işlenen 10 suç türünde toplam 114 olayın tamamının aydınlatıldığını belirten Kızılkaya, bu alanda yüzde 100 başarı sağlandığını kaydetti.



Malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise toplam 29 olayın 28'inin aydınlatıldığını belirten Kızılkaya, bu suç türlerinde yüzde 96,55 oranında başarı elde edildiğini, ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi suçların hiç yaşanmadığını aktardı.



Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla asayiş olaylarında güvenlik güçlerinin inisiyatifiyle yüzde 14 oranında azalma sağlandığını dile getiren Kızılkaya, arananların yakalanmasına yönelik 75 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini belirtti.



Terör ve terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Kızılkaya, 3 operasyonda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.



Terörle mücadele kapsamında yürütülen önleme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde il giriş-çıkış noktalarında 4 bin 757 şahıs ve 580 aracın sorgulandığını dile getiren Kızılkaya, uyuşturucu ve uyuşturucu suç çeteleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, ocak ayında düzenlenen 53 operasyonda 59 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiğini, operasyonlarda 3 kilo 401 gram kubar, 123 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini, ayrıca 124 metruk binanın denetlendiğini ve 707 vatandaşa bilgilendirme ve eğitim verildiğini aktardı.



Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 16 operasyon gerçekleştirildiğini ve 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Kızılkaya, yaklaşık 350 bin lira vergi kaybının önlendiğini, siber suçlarla mücadele kapsamında 106 siber olay meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 66 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 323 yasa dışı bahis kapatıldığını bildirdi.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında Mobil Göç Noktasında 37'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1857 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ifade eden Kızılkaya, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini, 242 okulda 484 jandarma personelinin, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulda ise 38 ekibin görevlendirildiğini, il genelinde 23 bin 774 aracın denetlendiğini, 22 sürücü belgesinin geri alındığını, 162 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 816 araç plakasına idari ceza uygulandığını kaydetti.



Kızılkaya, 118 trafik kazasının meydana geldiğini Siirt'te bu kazaların 32'sinin yaralanmalı, 86'sının ise maddi hasarlı olduğunu, trafik eğitimleri kapsamında 3 bin 555 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildiğini söyledi.



Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordineli çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kızılkaya, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

