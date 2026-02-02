Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda, asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç, trafik güvenliği ve okul çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerince çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

        Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadelenin titizlikle devam ettiğini belirten Kızılkaya, ocak ayında il genelinde 351 asayiş olayının meydana geldiğini, 287 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem uygulandığını bildirdi.

        Kişilere karşı işlenen 10 suç türünde toplam 114 olayın tamamının aydınlatıldığını belirten Kızılkaya, bu alanda yüzde 100 başarı sağlandığını kaydetti.

        Malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise toplam 29 olayın 28'inin aydınlatıldığını belirten Kızılkaya, bu suç türlerinde yüzde 96,55 oranında başarı elde edildiğini, ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi suçların hiç yaşanmadığını aktardı.

        Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla asayiş olaylarında güvenlik güçlerinin inisiyatifiyle yüzde 14 oranında azalma sağlandığını dile getiren Kızılkaya, arananların yakalanmasına yönelik 75 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini belirtti.

        Terör ve terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Kızılkaya, 3 operasyonda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

        Terörle mücadele kapsamında yürütülen önleme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde il giriş-çıkış noktalarında 4 bin 757 şahıs ve 580 aracın sorgulandığını dile getiren Kızılkaya, uyuşturucu ve uyuşturucu suç çeteleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, ocak ayında düzenlenen 53 operasyonda 59 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildiğini, operasyonlarda 3 kilo 401 gram kubar, 123 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini, ayrıca 124 metruk binanın denetlendiğini ve 707 vatandaşa bilgilendirme ve eğitim verildiğini aktardı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 16 operasyon gerçekleştirildiğini ve 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Kızılkaya, yaklaşık 350 bin lira vergi kaybının önlendiğini, siber suçlarla mücadele kapsamında 106 siber olay meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 66 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 323 yasa dışı bahis kapatıldığını bildirdi.

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında Mobil Göç Noktasında 37'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1857 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ifade eden Kızılkaya, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini, 242 okulda 484 jandarma personelinin, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulda ise 38 ekibin görevlendirildiğini, il genelinde 23 bin 774 aracın denetlendiğini, 22 sürücü belgesinin geri alındığını, 162 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 816 araç plakasına idari ceza uygulandığını kaydetti.

        Kızılkaya, 118 trafik kazasının meydana geldiğini Siirt'te bu kazaların 32'sinin yaralanmalı, 86'sının ise maddi hasarlı olduğunu, trafik eğitimleri kapsamında 3 bin 555 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildiğini söyledi.

        Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordineli çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kızılkaya, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!

        Benzer Haberler

        Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Foru...
        Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Foru...
        Siirt'te hafif ticari takla attı: 1 ağır yaralı
        Siirt'te hafif ticari takla attı: 1 ağır yaralı
        Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü
        Vali Kızılkaya: "Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla asayiş olaylarında yüz...
        Vali Kızılkaya: "Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla asayiş olaylarında yüz...
        Siirt'te müstakil evde yangın
        Siirt'te müstakil evde yangın
        Siirt'te okullarda 'bayrak temalı' açılış
        Siirt'te okullarda 'bayrak temalı' açılış