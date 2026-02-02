Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeni Mahalle'de tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.

