Oto yıkama istasyonu açan kadınlar temizlik sektöründe işlerini büyütecek

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te ev kadınları kurdukları kooperatif bünyesinde devlet desteğiyle oto yıkama istasyonu açtı.

Kentte geçen yıl bir araya gelen 7 kadın, Tomurcuk Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Oto yıkama istasyonu kurmak için proje hazırlayan kadınlar, yatırım projelerinin desteklenmesi için Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na (KOOP-DES) başvuru yaptı.

Kabul edilen proje için yüzde 75'i hibe ile 104 bin lira devletten makine ekipman desteği alan kadınlar 45 bin lira öz kaynaklarını da katarak oto yıkama istasyonu kurdu.

"Erkek işi" olarak bilinen oto yıkama sektöründe faaliyet yürüten kadınlar iki kadına da istihdam sağladı. - Kadın sürücülere özel kampanya Kooperatif başkanı Narin Oğuz Yardım, AA muhabirine, Siirt'te ilk kez kadınlar tarafından oto yıkama istasyonu açıldığını söyledi. Yatırımı Bakanlığın desteğiyle kente kazandırdıklarını belirten Yardım, "Oto yıkamadan başlıyoruz. Ondan sonra halı yıkama sektöründe de olacağız. 20'ye yakın kadın istihdamı oluşturacağız. Kooperatifimizin bünyesinde temizlik şirketimiz de olacak. Kurumlara ve evlere hizmet vereceğiz." dedi.

Yardım, oto yıkamanın sadece erkek işi olmadığını da göstermek istediklerini, sektörde iddialı olduklarını ifade etti. Aile bütçelerine katkı sağladıklarını dile getiren Yardım, "Kadınlar olarak 'Bu işi yapabiliriz.' diyoruz. Kadın sürücülerimiz için de özellikle indirim kampanyası oluşturacağız. Kadın sürücüleri de bekliyoruz." dedi. - "Daha çok kadını istihdam etmeyi düşünüyoruz" Kooperatif üyesi kadınlardan Enoş Dayanan da 7 kadın arkadaşıyla kurdukları kooperatif bünyesinde ilk faaliyetlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.