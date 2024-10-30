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        Oto yıkama istasyonu açan kadınlar temizlik sektöründe işlerini büyütecek

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te ev kadınları kurdukları kooperatif bünyesinde devlet desteğiyle oto yıkama istasyonu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:05
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        Oto yıkama istasyonu açan kadınlar temizlik sektöründe işlerini büyütecek
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te ev kadınları kurdukları kooperatif bünyesinde devlet desteğiyle oto yıkama istasyonu açtı.

        Kentte geçen yıl bir araya gelen 7 kadın, Tomurcuk Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifini kurdu.

        Oto yıkama istasyonu kurmak için proje hazırlayan kadınlar, yatırım projelerinin desteklenmesi için Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na (KOOP-DES) başvuru yaptı.

        Kabul edilen proje için yüzde 75'i hibe ile 104 bin lira devletten makine ekipman desteği alan kadınlar 45 bin lira öz kaynaklarını da katarak oto yıkama istasyonu kurdu.

        "Erkek işi" olarak bilinen oto yıkama sektöründe faaliyet yürüten kadınlar iki kadına da istihdam sağladı.

        - Kadın sürücülere özel kampanya

        Kooperatif başkanı Narin Oğuz Yardım, AA muhabirine, Siirt'te ilk kez kadınlar tarafından oto yıkama istasyonu açıldığını söyledi.

        Yatırımı Bakanlığın desteğiyle kente kazandırdıklarını belirten Yardım, "Oto yıkamadan başlıyoruz. Ondan sonra halı yıkama sektöründe de olacağız. 20'ye yakın kadın istihdamı oluşturacağız. Kooperatifimizin bünyesinde temizlik şirketimiz de olacak. Kurumlara ve evlere hizmet vereceğiz." dedi.

        Yardım, oto yıkamanın sadece erkek işi olmadığını da göstermek istediklerini, sektörde iddialı olduklarını ifade etti.

        Aile bütçelerine katkı sağladıklarını dile getiren Yardım, "Kadınlar olarak 'Bu işi yapabiliriz.' diyoruz. Kadın sürücülerimiz için de özellikle indirim kampanyası oluşturacağız. Kadın sürücüleri de bekliyoruz." dedi.

        - "Daha çok kadını istihdam etmeyi düşünüyoruz"

        Kooperatif üyesi kadınlardan Enoş Dayanan da 7 kadın arkadaşıyla kurdukları kooperatif bünyesinde ilk faaliyetlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Dayanan, hizmet sektöründe faaliyetleri ilerletmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Daha çok kadına hitap edeceğiz, daha çok kadını istihdam etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ayşe Avcı da kadınların temizliğe çok özen gösterdiğini, bu işte başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

        Siirt Ticaret İl Müdürü Ramazan Bozkurt ise Bakanlığın KOOP-DES Programı kapsamında kadın girişimcilere makine ekipman desteği verildiği söyledi.

        Kadın kooperatiflerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Bozkurt, "Yüzde 75 hibe ile 104 bin lira tutarında yatırımla 20'den fazla kadının emeğinin ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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